МВФ хоче ввести загальносвітовий податок на банки

Міжнародний валютний фонд розробив план із введення загальносвітового податку на банки, кошти від якого будуть зараховуватися до спеціального всесвітнього Страхового фонду.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили британські фінансисти, які беруть участь у конференції МВФ у Стамбулі.

Даний план схвалений головою Міжнародного валютного фонду Домініком СТРОСС-КАНОМ.

Поки не відомо, чи підтримає G20 цю ініціативу МВФ, і якою буде величина відрахувань до Страхового фонду у разі його створення.