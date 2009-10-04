МВФ хоче ввести загальносвітовий податок на банки
12:37, 04 жовтня 2009Суспільство
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Невідомо, чи підтримає G20
Міжнародний валютний фонд розробив план із введення загальносвітового податку на банки, кошти від якого будуть зараховуватися до спеціального всесвітнього Страхового фонду.
Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили британські фінансисти, які беруть участь у конференції МВФ у Стамбулі.
Даний план схвалений головою Міжнародного валютного фонду Домініком СТРОСС-КАНОМ.
Поки не відомо, чи підтримає G20 цю ініціативу МВФ, і якою буде величина відрахувань до Страхового фонду у разі його створення.
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