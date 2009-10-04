Син депутата розбив «Бентлі» (фото)

Учора в Одесі сталася гучна ДТП: близько половини дев`ятої Bentley врізався в Subaru. У результаті Subaru виїхав на тротуар і протаранив стовп, повідомляє Донбасс.

У цій аварії постраждали водії обох іномарок. 60-річна жінка, яка знаходилася за кермом Subaru, і 20-річний водій Bentley, син депутата Одеської міськради, доставлені в лікарню з травмами голови. Результати експертизи показали, що обидва водії були тверезими. Матеріали події знаходяться в слідчому відділі, де і з`ясовуються причини ДТП.

Фотографії аварії - з Одеського форуму.