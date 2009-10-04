На Волині двоє малюків отруїлися пігулками

23:25, 04 жовтня 2009
Суспільство
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Стан здоров’я - середнього ступеню тяжкості

У селі Поворськ Волинської області трирічна дівчинка та тримісячний хлопчик постраждали від вживання медикаментів (пігулок для зниження артеріального тиску).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

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Крім того, в цій же області від отруєння рідиною для знищення жуків померла мешканка села Пісочне.

 

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