На Волині двоє малюків отруїлися пігулками

У селі Поворськ Волинської області трирічна дівчинка та тримісячний хлопчик постраждали від вживання медикаментів (пігулок для зниження артеріального тиску).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

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Крім того, в цій же області від отруєння рідиною для знищення жуків померла мешканка села Пісочне.