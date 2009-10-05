Українська школярка посіла 3 місце на Міжнародному лісовому конкурсі

Третє місце на VI Міжнародному юніорському лісовому конкурсі, який проходив у Москві, посіла учениця 10-го класу Пліщинської загальноосвітньої школи Шепетівського району Хмельницької області Оксана ПІСНА.

Нагороди її удостоїли за наукову працю «Вивчення різноманітності біоекологічних форм клена-явора в ботанічних садах і парках України», повідомили УНІАН у Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Загалом участь у цьому конкурсі брала молодь віком від 14 до 20 років з 27-ми країн Європи, Азії та Африки. Головна тема представлених на конкурс робіт - ліс для людини.

Переможцем та володарем головного призу конкурсу визнано Володимира КУТЮМОВА (Росія) за роботу «Біоценотичні комплекси фауни ґрунтових жорсткокрилих". Друге місце присвоєно Нурсултану КУБАТБЕКОВУ та Кизи Чолпон САДИРБЕК з Киргизької Республіки за проект «Перші кроки щодо впровадження спільного ведення лісового господарства в Баликчинському лісгоспі Ісик-Кульської області».

Урочисте нагородження переможців конкурсу відбулось на сцені Державного академічного Малого театру Росії. За свою роботу О.ПІСНА отримала грамоту, медаль та подарунок - відеокамеру.