У Чернігові хтось перекрив газ мешканцям трьох будинків

09:37, 05 жовтня 2009
Суспільство
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У двох 9-ти й одній 5-поверхівці

У Чернігові невідомі перекрили газопостачання мешканцям трьох будинків.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, сьогодні вночі невідомі перекрили засувні крани газопостачання у двох дев’ятиповерхових та одному п’ятиповерховому будинках.

Силами ВАТ "Чернігівгаз" газопостачання мешканцям одного з будинків уже відновлено.

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