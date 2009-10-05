У Чернігові хтось перекрив газ мешканцям трьох будинків

У двох 9-ти й одній 5-поверхівці

У Чернігові невідомі перекрили газопостачання мешканцям трьох будинків. Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, сьогодні вночі невідомі перекрили засувні крани газопостачання у двох дев’ятиповерхових та одному п’ятиповерховому будинках. Силами ВАТ "Чернігівгаз" газопостачання мешканцям одного з будинків уже відновлено.

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