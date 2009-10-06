Ющенко оцінив стан справ у космічній галузі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що космічна галузь має всі можливості стати локомотивом інноваційного розвитку держави.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він заявив на зустрічі з генеральним директором Національного космічного агентства Олександром ЗІНЧЕНКОМ.

Під час зустрічі було дано оцінки стану справ у космічній галузі України та обговорено реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності; міжнародну кооперацію в ракетно-космічній галузі.

Окремо було порушено питання соціального статусу військовослужбовців і спеціалістів, задіяних на об’єктах національної космічної інфраструктури. Глава держави наголосив, що держава у найкоротші терміни має сприяти вирішенню проблем матеріального забезпечення цих людей, насамперед житлом.

Указом Президента України від 10 червня 2005 року №933 розвиток космічних технологій та їх ефективне використання в інтересах національної економіки, науки, оборони і безпеки визначені одним із пріоритетних завдань органів виконавчої влади.

Президент позитивно оцінив роботу керівництва Агентства щодо збереження та розвитку науково-технічного і виробничого потенціалу космічної галузі, стану її реформування, а також ходом здійснення важливих міжнародних проектів у ракетно-космічній галузі.

У цьому контексті В.ЮЩЕНКО наголосив на надзвичайній важливості державного візиту до України Президента Бразилії, який планується до кінця нинішнього року. У рамках цього візиту значну увагу буде приділено співпраці двох країн у проекті «Циклон-4». В цілому, за словами В.ЮЩЕНКА, актуальним залишається питання здійснення масштабного комплексу робіт із розвитку ракетоносіїв, адже це дасть можливість Україні посилити свої позиції на ринку пускових послуг та створить умови для його розвитку. У зв’язку з цим Президент вказав на необхідність активніше використовувати нові перспективи для впевненого розвитку українсько-бразильського проекту «Циклон-4», інтенсифікації співробітництва з Російською Федерацією, США, Канадою, країнами ЄС та іншими країнами-членами космічного клубу.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що космічна галузь має всі можливості стати локомотивом інноваційного розвитку держави та забезпечити сталий розвиток в умовах глобальної економічної кризи. Підтримка науково-технічного потенціалу галузі задовольнятиме довгострокові інтереси держави у сфері безпеки та оборони, суттєво стимулюватиме розвиток фундаментальної та прикладної науки й освіти. При цьому він підкреслив, що визначений фінансовий ресурс на галузь у поточному та наступному роках дає підстави сподіватися, що це завдання буде успішно виконано.

На 2009 рік передбачено 686,3 млн. грн. (бюджет – 267,6 млн. грн., Стабілізаційний фонд – 418,7 млн. грн.) та залучається 292,2 млн. дол. кредитних коштів.

Консолідований бюджет НКАУ на 2010 рік становитиме 817 млн. грн., а з урахуванням залучених кредитних коштів - 2 млрд. 817 млн. грн.

Відтак Президент наголосив, що головне завдання Національного космічного агентства – забезпечити динамічний розвиток галузі, використовуючи весь можливий набір організаційних, політичних і ринкових інструментів.