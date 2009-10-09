У жовтні можлива корекція вартості житла в Києві

У жовтні ц.р. можлива корекція вартості первинного і вторинного житла в Києві в межах 1-2%.

Таку думку УНІАН висловили в мережі агентств нерухомості Real Druzi.

«Найімовірніше, в жовтні істотних змін на ринку житлової нерухомості не відбудеться. Вартість об`єктів, як старого, так і нового житлового фонду буде відносно стабільною – можлива лише незначна цінова корекція в межах 1-2 %. Попит на житло як економ-, так і бізнес-класу залишиться помірним», - зазначили в агентстві.

За даними АН, у вересні спостерігалося пожвавлення ринку нерухомості: попит на житло економ-сегменту збільшився на 15%, а на квартири бізнес-класу – на 20%. Утім, говорити про значне зростання попиту і повернення ринку до колишніх обсягів не доводиться. Як і раніше, він формувався людьми, що мають достатні для здійснення купівлі або доплати заощадження.

Найбільший попит у вересні мали квартири в «недорогому» новобуді в Дарницькому, Солом’янському, Голосіївському районах, а також квартири, представлені старим житловим фондом на масивах, був присутній активний інтерес до житла «бізнес-класу» в центрі та Оболонському районі.

Особливою популярністю серед покупців у вересні користувалися «недорогі» квартири з документами в новобудовах, які були виставлені на продаж компаніями-забудовниками з кінця другого кварталу в деяких районах Києва. Ціни на такі квартири були в середньому на 15-20% нижчими за вартість квартир у нових будинках, виставлених на продаж фізичними особами.

В агентстві зазначили, що поява великої кількості об`єктів від забудовників за зниженими цінами в Дарницькому і Солом’янському районах стало причиною корекції вартості квартир у нових будинках у бік їх здешевлення. Так, у вересні, у вказаних районах спостерігалося зниження цін на новий житловий фонд у середньому на 3-4%.

За даними Real Druzi, в цілому, у вересні попит на об`єкти в нових будинках на масивах залишався помірним. Купувалися, здебільшого, однокімнатні квартири за ціною від 75 тис. дол., двокімнатні, - за ціною від 85 тис. дол., трикімнатні, - вартістю від 100 тис. дол.

При цьому у вересні кількість заявок на придбання квартир у нових будинках у передмісті, а також на житло в таунхаусах по Києво-Святошинському і Одеському напрямках зросла в середньому на 10%, порівняно із серпнем.

У сегменті «еліт» продовжувалося затишшя, що намітилося з літа. Інтерес до об`єктів цього класу у вересні був незначним. Відбувалися поодинокі перегляди та операції.

Натомість вартість оренди житла в Києві в жовтні залишиться на рівні вересневих цін.

«Найімовірніше, попит на оренду житла залишатиметься помірним. З причини того, що обсяг пропозицій на ринку оренди житла все ще перевищує попит, ціни на оренду в жовтні істотно не зміняться і залишаться на рівні попереднього місяця», - зазначили в агентстві нерухомості.

За даними АН, у вересні істотних змін у вартості орендних ставок у доларах у сегменті «економ» і «бізнес» не відбулося.

В цілому, середня вартість оренди недорогих однокімнатних квартир на масивах становила 2500-3000 грн., двокімнатних - 3500-4500 грн., трикімнатних – 4000-5500 грн. на місяць.

Житло класу бізнес у вересні пропонувалося до оренди за 450-600 дол. за однокімнатні, 600-700 дол. за двокімнатні, 750-1000 дол. за трикімнатні.

Дещо підвищилася заявлена вартість оренди однокімнатних квартир бізнес-класу на масивах Осокорки, Позняки, Оболонь і Солом’янка. Такі квартири пропонувалися в середньому за ціною 550 дол. на місяць. Тоді як у центрі об`єкти бізнес-класу не подорожчали.

У сегменті елітного житла заявлена вартість однокімнатних квартир у вересні в середньому становила 1000 дол., двокімнатних, – 2000 дол., трикімнатних, – 2800-3500 дол. за місяць.

Найбільшим попитом у вересні, як і раніше, користувалися недорогі одно- і двокімнатні квартири на масивах у пішохідній доступності до станції метро або із зручною транспортною розв`язкою в житловому стані, а також житло бізнес-класу. У сегменті оренди елітних квартир кількість операцій була незначною.

В агентстві зазначили, що багато орендодавців надавали клієнтам знижки в межах 5-10%. В середньому, розмір знижки становив 150-250 грн. для квартир економ-сегменту, і 25-50 дол. для якіснішого житла бізнес-класу.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi – українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу та оренди житлової і комерційної нерухомості. У базі компанії представлено понад 20 000 об`єктів житлової і комерційної нерухомості м. Києва і Київської області.