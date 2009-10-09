П'яний водій «шістки» врізався в автобус: 9 поранених

У Харківській області в с. Руські Тишки водій автомобіля “ВАЗ-2106”, рухаючись в напрямку обласного центру та перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом “Рута”, що рухався в зустрічному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після зіткнення автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП дев`ятеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження.