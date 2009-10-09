Проти екс-голови правління банку Надра порушили кримінальну справу

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти колишнього голови правління ВАТ КБ "Надра" Ігоря ГИЛЕНКА. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті прокуратури столиці.

«Під час досудового слідства порушено кримінальну справу стосовно колишнього голови правління ВАТ КБ "Надра" за ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб)», – сказано в повідомленні.

Враховуючи, що екс-голова правління переховується від слідства, його оголошено в розшук. За поданням прокуратури Києва судом надано дозвіл на затримання цієї людини і доставку його до суду для вирішення питання про визначення запобіжного заходу у вигляді узяття під варту.

Досудове слідство у даній кримінальній справі продовжується.

Довідка УНІАН. Ігоря ГИЛЕНКА (громадянина Російської Федерації) 11 лютого 2009 року тимчасовий адміністратор банку «Надра» звільнив з посади голови правління ВАТ КБ "Надра", яку він обіймав з 1997 року.

І.ГИЛЕНКО володіє 0,0002% акцій банку «Надра».