У Києві планують лінію швидкісного трамваю

КП «Київпастранс» готує документацію для організації тендера на проведення проектних робіт з будівництва траси швидкісного трамваю від житлового масиву Троєщина-Вигурівщина до проспекту Возз’єднання, звідки жителі столиці зможуть дістатись на Правобережжя за допомогою міської електрички.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.

За інформацією “Київпастрансу”, кількість перевезених пасажирів міською електричкою щоденно зростає. З часу відкриття руху можливістю швидко дістатись з Троєщини до Петрівки вже скористалось близько 120 тис. осіб. Порівнюючи з початком минулого місяця, середня кількість пасажирів міської електрички зросла вдвічі і щоденно сягає 7 тис.

Наразі готується до виходу на маршрут ще один електропотяг. Крім того, як зазначають в “Київпастрансі”, вводяться в дію плани з відкриття наступних 2-х станцій міської електрички - ведуться проектні роботи з реконструкції станцій «Сирець», «Борщагівка» та будівництва підходів до них.

Як повідомляв УНІАН, проект міської електрички передбачає, що перша її черга поєднає у собі такі станції: «Борщагівка», «Рубежівська», «Сирець», «Вишгородська», «Зеніт», «Київ-Петрівка», «Городня», «Київ-Дніпровський», «Лівобережна», «Русанівка», «Дарниця» (пересадочні вузли на станціях метрополітену «Дарниця», «Берестейська», «Петрівка», «Лівобережна», «Сирець»). Загалом передбачено обладнати та задіяти 14 залізничних станцій, на лінії яких є 6 станцій метрополітену. Вже завершено будівництво берегових платформ на станції «Лівобережна».

2 вересня у Києві почала курсувати Міська електричка сполученням станція «Троєщина» – станція «Київ-Петрівка».