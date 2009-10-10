На місці поховання голови Гонгадзе знайшли останки ще двох тіл

На місці поховання голови Георгія Гонгадзе були виявлені останки ще двох людських тіл, а на місці вбивства журналіста слідством були виявлені останки шістьох людей, пише тижневик “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела.

Біля села Довгалівське Рокитнянського району Київської області, на місці поховання голови Г.Гонгадзе, вказаному екс-генералом МВС Олексієм ПУКАЧЕМ, були виявлені фрагменти останків ще двох чоловік.

Зокрема, слідчі знайшли людські кістки, що належать, за висновком експерта, людині 50 років, і лобову частину черепа людини 30-40 років.

На місці вбивства журналіста, біля села Сухоліси Білоцерківського району Київської області, де із серпня проводяться пошуки фрагментів його одягу, виявлені останки шістьох людей.

Зокрема, слідчі виявили жіночий скелет (40-50 років), фрагмент людського скелета, що складається із щелепи і кісток пальців руки, а також фрагменти скелетів ще чотирьох людей. Один з них – череп людини 20 років з явними ознаками насильницької смерті. На черепі присутні характерні пошкодження, що виникли в результаті удару тупим предметом.

Усі останки, за даними джерела «видання», передані у Головне бюро судово-медичних експертиз Міністерства охорони здоров’я України.