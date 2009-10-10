Генпрокуратура відкликала з МВС доручення перевірити суддів

Генеральна прокуратура прийняла рішення відкликати доручення слідчого Дмитра ПАВЛІЯ, що передбачало можливість здійснення оперативно-розшукових заходів стосовно будь-якого з українських суддів.

Про це пише тижневик "Дзеркало тижня" (10 - 16 жовтня).

За даними видання, Генпрокуратура розглянула звернення з приводу незаконного доручення слідчого ГПУ Д.ПАВЛІЯ, даного ним міністру внутрішніх справ, щодо проведення оперативно-розшукових заходів стосовно всіх суддів України.

У документі за підписом начальника Головного слідчого управління А.ХОЧУНСЬКОГО, встановлено, що 20 травня 2009 року слідчий Д.ПАВЛІЙ «за відсутності достатніх, передбачених законом підстав, дав доручення міністру внутрішніх справ України на проведення оперативно-розшукових заходів щодо перевірки можливої причетності МЕЛЬНИКА М.І., ЧЕРНУШЕНКА А.В. та інших працівників суду до протиправної діяльності ДУРДИНЦЯ Т.Ю. (екс-заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ - УНІАН) чи до інших злочинів. 03.07.09 вказане доручення з Міністерства внутрішніх справ України слідчий відкликав».

За допущені порушення вимог чинного законодавства стосовно слідчого вжиті заходи прокурорського реагування, йдеться в документі.

При цьому кримінальна відповідальність Д.ПАВЛІЮ не загрожує, оскільки МВС України за його дорученням оперативно-технічних заходів не проводило, стверджує автор документа.

«Згідно з інформацією МВС України, за вказаним дорученням слідчого оперативно-розшукові справи не заводилися, оперативно-технічні заходи не проводилися, а тому конституційні права не порушені. За таких обставин підстави для прийняття рішення стосовно слідчого в порядку ст. 97 КПК України і усунення його від розслідування кримінальної справи не вбачаються», сказано в документі.