Експерт: Південний потік - страшило, щоб європейців і українців лякати

Екс-заступник міністра енергетики РФ, президент інституту енергетичної політики (РФ), російський опозиціонер Володимир МІЛОВ упевнений, що новий газопровід в обхід України - «Південний потік» не буде побудовано через дорожнечу і непотрібність.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.

«Взагалі забудьте про «Південний потік». «Північний потік» - реальний проект, який може відкластися. «Південний потік» - це чисто паперове страшило, щоб європейців і українців лякати. Його просто не буде, в ньому немає потреби», - сказав В.МІЛОВ.

На його думку, якщо «Північний потік» потрібен, щоб газ доставляти до Північно-Західної Європи, де падає видобуток, то для «Південного потоку» немає додаткового зростання попиту на газ.

«Платити 60 млрд. дол. на те, щоб обійти Україну, не логічно. Немає ніяких таких ризиків транзиту по Україні, які коштують таких грошей. Це маячня. Це нереальний проект – це фантом», - підкреслив він.

Окрім цього, він прогнозує, що введення в експлуатацію «Північного потоку» може бути відкладено на кілька років.

«На фоні падіння попиту на газ в Європі немає необхідності поспішати з цим проектом. Я гадаю, його введення буде відкладено на рік-два», - сказав він.