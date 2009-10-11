У Львові пройшов Марш слави УПА (фото)

Сьогодні центральними вулицями Львова пройшов Марш «Слави української повстанської армії», присвячений 67-й річниці створення УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники Маршу, споряджені у військові однострої періоду боротьби УПА зі зброєю часів Другої світової війни, під супровід військового оркестру вирушили з площі Митної до центральної площі міста – площі Ринок. Біля «Криївки» учасники маршу зупинилися на привал, де частувалися з польової кухні «Повстанською кашею».

Після привалу, вояки УПА «вирушили у бій» - у міському парку «Горіховий гай» на вулиці Володимира Великого, відбулося театралізоване дійство «Повстанці з минулого», де було відтворено бій відділу УПА проти підрозділів німецького війська.

Організатором акції стало Товариство пошуку жертв війни «Пам`ять» та Центр досліджень визвольного руху. Головними учасниками маршу стали учасники національно-визвольних змагань, громадських організацій, члени клубів військово-історичних реконструкцій Львівщини.

Сьогодні в рамках відзначення 67-ї річниці створення УПА у Львові відбудеться презентація книги «Степан Бандера – практик, теоретик, і містик націоналістичного руху», - перегляд телефільму «Бандерівці» та виступ народної капели бандуристів «Ягілка».

Фото - УНІАН