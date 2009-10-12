Папа Римський канонізував вихідця з Волині

П`ять нових святих канонізував Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI.

Це двоє іспанських священиків, монахиня із Франції та польський архієпископ і бельгійський місіонер Зігмунд Фелінський, який був вихідцем з Волині.

Як повідомляє “5 канал”, канонізація відбулася на площі Петра у Ватикані. На церемонію канонізації приїхали і високопосадовці тих країн, де жили святі. Зокрема, прем`єри Франції, Іспанії та Польщі, а також монарша родина Бельгії.

***З.Фелінський народився у 1822 році на Волині у сім`ї дворян. 1851-го З.Фелінський вступив до Житомирської семінарії, потім продовжив навчання в Духовній Академії Санкт-Петербурга. Служив у католицькому храмі св.Єкатерини Олександрівської (Санкт-Петербург).

У 1862 році Папа Римський Пій IX призначив З.Фелінського архієпископом Варшавським. Після січневого повстання у Польщі в 1863 році З.Фелінський потрапив у заслання до Ярославля на 20 років за небажання співпрацювати з російською владою. 1883-го він був звільнений завдяки втручанню Святого Престолу, однак повертатися до Варшави йому заборонили.

Останні 12 років життя архієпископ З.Фелінський провів у селі Дзвінячка Львівської області (тоді - територія Австрії). 17 вересня 1895 р. З.Фелінський помер у Кракові. Його тіло покоїться у Варшавському кафедральному соборі.