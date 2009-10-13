Банк Надра порушив банківську таємницю і «здав» своїх клієнтів

Банк "Надра" порушив банківську таємницю і оприлюднив в інтернеті списки 42 тис. позичальників, що мають прострочену заборгованість. Про це пише "Коммерсант-Украина". Корпоративні клієнти-боржники здивовані рішенням банку, оскільки в більшості своїй готові погашати кредити. А юристи говорять, що клієнти можуть судитися з банком "Надра" через незаконне розкриття конфіденційної інформації.

Установа розголосила назви і організаційно-правову форму компаній, а також прізвища, імена і по батькові своїх клієнтів.

Загальний борг позичальників перед банком "Надра" складає 8,5 млрд грн, з них 6,4 млрд грн винні корпоративні клієнти, 658 млн. грн – малий і середній бізнес, 1,5 млрд грн – населення. У списку боржників "Надра" опинилися 283 компанії, 106 з яких банк пов`язує з різними бізнес-групами.

У прес-службі "Надра" не змогли уточнити, 6,4 млрд грн винні всі 283 компанії чи підприємства є злісними боржниками.

Ст. 60 закону "Про банки і банківську діяльність" відносить до банківської таємниці інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи–клієнта банку і його комерційної діяльності. Тому оприлюднення списків є прямим порушенням, вважають юристи.