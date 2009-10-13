Вибух газу у Дніпропетровську стався через «пекельну машину»

До вибуху газової труби, який стався сьогодні близько 9.00 у центрі Дніпропетровська, по вул. Харківській, 4, призвело спрацювання вибухового пристрою, прикріпленого до труби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, про це свідчать дані попереднього розслідування.

На місце події виїжджав прокурор області Михайло КОСЮТА, інші керівники правоохоронних органів.

За даними прес-служби, слідчим управлінням УМВС у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за пунктом 5 частини 2 статті 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху газової труби загинув відомий дніпропетровський бізнесмен В’ячеслав Брагінський.

У прес-службі ВАТ «Дніпрогаз» зазначали, що причиною вибуху газу став наїзд “КамАЗа” на газопровід низького тиску.