Ющенко про міністра фінансів, Саяно-Шушенську ГЕС і ядерну безпеку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає від зверхнього ставлення до ядерної безпеки країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

Президент зауважив, що остання аварія в Росії на Саяно-Шушенській ГЕС свідчить, наскільки необхідно бути відповідальними у цій сфері.

«Мені моторошно від того, що питання фінансування ядерної безпеки залежить від міністра фінансів», - сказав Президент.

Він констатував, що сьогодні недостатність фінансування, непрофесійні кроки влади призвели до того, що виклики в сфері ядерної енергетики посилились. Він запропонував членам РНБО обговорити питання реалізації енергетичної стратегії до 2030 року в сфері ядерної енергетики.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні енергетична стратегія практично не має розвитку. Крім недостатнього фінансування з державного бюджету, немає інвестицій у цю сферу.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що надлишковий популізм і непродумана політика формування тарифів на енергію, в тому числі й ядерну, призвели до того, що галузь фактично не фінансується, і всі кошти йдуть виключно на закупівлю ядерного палива. При цьому Президент підкреслив, що не розуміє, чому Україна закуповує величезний обсяг ядерного палива, якщо має один з найбільших запасів урану в Європі. При цьому він нагадав, що відповідно до стратегії розвитку Україна мала розпочати будівництво двох ядерних блоків, будівництво заводу з виробництва ядерного палива і розпочати програму його адаптації в Україні (власний ядерний цикл – УНІАН).