Ющенко про міністра фінансів, Саяно-Шушенську ГЕС і ядерну безпеку
Президент виступив на РНБО
Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає від зверхнього ставлення до ядерної безпеки країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони.
Президент зауважив, що остання аварія в Росії на Саяно-Шушенській ГЕС свідчить, наскільки необхідно бути відповідальними у цій сфері.
«Мені моторошно від того, що питання фінансування ядерної безпеки залежить від міністра фінансів», - сказав Президент.
Він констатував, що сьогодні недостатність фінансування, непрофесійні кроки влади призвели до того, що виклики в сфері ядерної енергетики посилились. Він запропонував членам РНБО обговорити питання реалізації енергетичної стратегії до 2030 року в сфері ядерної енергетики.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні енергетична стратегія практично не має розвитку. Крім недостатнього фінансування з державного бюджету, немає інвестицій у цю сферу.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що надлишковий популізм і непродумана політика формування тарифів на енергію, в тому числі й ядерну, призвели до того, що галузь фактично не фінансується, і всі кошти йдуть виключно на закупівлю ядерного палива. При цьому Президент підкреслив, що не розуміє, чому Україна закуповує величезний обсяг ядерного палива, якщо має один з найбільших запасів урану в Європі. При цьому він нагадав, що відповідно до стратегії розвитку Україна мала розпочати будівництво двох ядерних блоків, будівництво заводу з виробництва ядерного палива і розпочати програму його адаптації в Україні (власний ядерний цикл – УНІАН).