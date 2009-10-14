У Криму впав зі скелі і розбився житель Білої Церкви
10:40, 14 жовтня 2009Суспільство
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Трагедія в урочищі Атлеш
30-річний житель Білої Церкви Київської області розбився на смерть, впавши з 18-метрової скелі в урочищі Атлеш на заході Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, інформація про подію в Чорноморському районі півострова надійшла до рятувальників увечері 13 жовтня.
На місце події виїжджала група бійців МНС.
«Через настання темряви і несприятливі погодні умови - південно-західний вітер 10-15 м/с, хвилювання моря 6-7 балів - роботи з підйому тіла заплановано на сьогодні», - відзначили рятувальники.
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