Азаров пропонує МВФ просто списати видані Україні кредити

Народний депутат України, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ вважає, що Міжнародний валютний фонд (МВФ), продовжуючи кредитувати Україну за фактичного провалу програми співпраці, свідомо фінансує неефективну політику уряду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції сьогодні.

«Програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом провалено, - сказав М.АЗАРОВ. - Програма засвідчила абсолютну неефективність і відсутність будь-якого прогресу. На жаль, сама місія (місія МВФ – УНІАН) це визнала. Вона визнала, що дії уряду з реалізації програми не були ефективними».

При цьому він вважає, що відповідальність за здійснення контролю ефективності наданих Україні коштів покладено саме на МВФ.

«Будь-який новий уряд може поставити МВФ запитання – «А чому ви виділяли гроші, не контролюючи ефективність виконання програми?» А якщо так, то наша відповідальність за повернення цих кредитів з’явиться лише тоді, коли ви (МВФ – УНІАН) визнаєте, що проводили щодо України неефективну політику. І може йтися лише про списання цих ресурсів, тому що Україна не зобов`язана розплачуватися за тими кредитами, які були видані на здійснення неефективної політики», - вважає М.АЗАРОВ.

Він також нагадав, що щодо України МВФ відійшов від традиційної політики і надав кошти на фінансування дефіциту Державного бюджету.

«Зараз безпрецедентний випадок у практиці МВФ, коли гроші були надані на фінансування дефіциту Держбюджету, тобто на реалізацію неефективної політики уряду» - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він також акцентував, що, ухвалюючи рішення про виділення коштів, МВФ чудово розумів, що існують великі ризики, пов`язані, насамперед, з відсутністю ресурсів для виконання затвердженого на 2009 рік Держбюджету. «МВФ чудово розумів, що уряд подав на 2009 абсолютно нереалістичний бюджет, в якому відсутні реальні джерела погашення дефіциту, що бюджет не буде виконано, що це призведе до погіршення економічної ситуації в країні, і проте з місяця у місяць надавав ресурси, - сказав АЗАРОВ. - не можна гроші давати марнотратникові на неефективне розбазарювання, тому що нам все одно доведеться ці гроші повертати».

Також М.АЗАРОВ вважає, що, найімовірніше, МВФ ухвалить позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу кредиту.

«Враховуючи політику МВФ, який, незважаючи на провал своєї програми, продовжує гроші давати, він переслідує, насамперед, якісь свої цілі, мені не зрозумілі, і, напевно, політичний підтекст тут є. Я думаю, що четвертий транш буде виділено», - сказав він.

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що візит місії МВФ до України з 12 по 24 жовтня на підсумки голосування щодо законопроекту про збільшення соцстандартів жодним чином не вплине.

«Я думаю, що дев`ять десятих депутатів Верховної Ради навряд чи мають уявлення про те, чи працює місія чи не працює Тому цей чинник не братиметься до уваги. Важливе інше – знайдеться і в парламенті 20 числа розсудлива більшість (20 жовтня має відбутися голосування за даним проектом закону – УНІАН) - сказав АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд (МВФ) у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня до України надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частину другого траншу у розмірі 1,5 млрд. дол. спрямовано безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш становив 3,3 млрд. дол. замість запланованих 3,2 млрд. дол. Четвертий транш обсягом 3,8 млрд. дол. МВФ планував надати Україні до кінця 2009 року.