Луценко: діти вказали, що їх розбещували троє працівників Артеку

Головне слідче управління МВС України не має жодних доказів причетності будь-яких народних депутатів до розбещення дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на прес-конференції у Києві.

Ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в Міжнародному дитячому центрі «Артек», пред’явлено обвинувачення та затримано батька цих дітей, а троє працівників цього дитячого центру проходять у справі як свідки.

За його словами, мати цих дітей (дівчинки та хлопчика) двічі зверталася із заявами про їх розбещення батьком, але через відсутність на той момент об’єктивних доказів в порушенні справи було відмовлено, однак прокуратура скасовувала ці постанови. В результаті завдяки проведенню ще однієї експертизи у дітей були виявлені внутрішні пошкодження, які могли стати наслідками протизаконних дій стосовно них.

На даний час встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом на телеканалі ICTV, розлучився з дружиною, але вона час від часу дозволяла йому брати їх із собою на відпочинок, в тому числі до «Артеку». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, потерпілі діти свого часу були всиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», привозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки що особи, вчиняли з ними дії, які кваліфікуються як розбещення. Зокрема, діти з дозволу матері впізнали певних осіб за допомогою фототаблиць. Крім того, також з дозволу матері, їхні свідчення були перевірені на поліграфі. За допомогою фототаблиць діти впізнали високопосадових осіб, які працюють в «Артеку». Це, зокрема, один із керівників, який працює в адміністрації дитячого центру. Інший – керівник, який працює в медичній частині. І третя особа – керівник одного з гуртків.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, на даний час ці особи проходять у справі як свідки, але прокуратура дала дозвіл на проведення у них обшуків.

«Думаю, що після цього їхній процесуальний статус може змінитися», - зазначив міністр.

В контексті цього він зауважив, що звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням, щоб він доручив Державному управлінню справами, в підпорядкуванні якого перебуває «Артек», відсторонити цих трьох працівників від виконання службових обов’язків на час слідства.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що на даний час у справі, яка розслідується з квітня цього року, немає жодних доказів про причетність до злочину будь-яких народних депутатів, як стверджують деякі політики з Партії регіонів. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, такі заяви нагадують йому «якусь політтехнологію», що в такій справі з будь-якої точки зору неприпустимо.

Разом із тим він не виключив, що вчорашні заяви народного депутата від Партії регіонів Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА не можуть бути реакцією на зрив Кабінетом міністрів «шахрайської схеми, за допомогою якої певні особи намагалися привласнити частину «артеківської» землі».

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО звернув увагу на той факт, що жодних заяв про неналежне ведення слідства під час розслідування цієї справи від матері потерпілих дітей не надходило. Що стосується обвинуваченого, то він заявляє, що жодних незаконних дій стосовно дітей ні він особисто, ні інші особи не вчиняли, а «всі його дії були звичайним проявом батьківських почуттів».

Також Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що вчора міліція прийняла рішення взяти під охорону матір постраждалих дітей.

Звертаючись до журналістів і громадськості, міністр попросив брати до уваги лише офіційні заяви, «а не користуватися заявами політичних клоунів з-під куполу Верховної Ради».

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”, до чого були причетні і співробітники табору.

Керівництво “Артека”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають жодного відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО подавав численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що у скандалі фігурують три народних депутати.

Головне слідче управління МВС розслідує порушену за статтею «розбещення неповнолітніх» кримінальну справу. Затримано обвинуваченого. Правоохоронні органи перевіряють причетність до злочину інших осіб.