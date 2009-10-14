Святкування Покрови в Києві пройшло без сутичок
22:56, 14 жовтня 2009Суспільство
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Міліція підбила підсумок
Сьогоднішні заходи в центрі Києві з нагоди Свята Покрови пройшли без сутичок між лівими та правими політичними силами.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві.
«Всі акції відбулися без ексцесів. Їхні учасники поводили себе толерантно», - сказали в столичному главку.
Як повідомлялося, згідно із заявками, поданими до КМДА від різних політичних сил та громадських організацій, планувалася участь у масових заходах до 52 тис. громадян.
Охорону громадського порядку на Свято Покрови 14 жовтня забезпечували 4 тис. співробітників міліції та бійців внутрішніх військ МВС України.
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