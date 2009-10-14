Святкування Покрови в Києві пройшло без сутичок

Сьогоднішні заходи в центрі Києві з нагоди Свята Покрови пройшли без сутичок між лівими та правими політичними силами.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві.

«Всі акції відбулися без ексцесів. Їхні учасники поводили себе толерантно», - сказали в столичному главку.

Як повідомлялося, згідно із заявками, поданими до КМДА від різних політичних сил та громадських організацій, планувалася участь у масових заходах до 52 тис. громадян.

Охорону громадського порядку на Свято Покрови 14 жовтня забезпечували 4 тис. співробітників міліції та бійців внутрішніх військ МВС України.