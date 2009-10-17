В Івано-Франківську відкрили Центр патріотичного виховання ім. Бандери

В Івано-Франківську відкрили єдиний на Прикарпатті Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому. Головне завдання центру - ознайомити учнів та студентів з історією рідної землі та героїчним минулим українського народу.

Кожного дня сюди навідуватимуться місцеві школярі, студенти, активісти молодіжних громадських організацій. У конференц-залі для них проходитимуть уроки історичної пам’яті. На юнаків та дівчат очікує досить цікава навчальна програма. За словами директора Центру патріотичного виховання Галини САВЧЕНКО, тут проводитимуть історичні курси, тренінги, перегляд кінофільмів чи зустрічі з цікавими людьми, які були очевидцями цих подій. «Ну і звичайно дискусії, обговорення», - додала вона

На думку міського голови Івано-Франківська Віктора АНУШКЕВИЧУСА, у центрі ознайомитися з правдивою історією національно-визвольного руху зможуть не лише іванофранківці.

«Українці, які проживають на сході, півночі, в центрі, на півдні, не знають своєї правдивої історії. – вважає міський голова Івано-Франківська. - Тому відкриття Центру патріотичного виховання учнівської молоді саме несе таку мету, аби не лише наша молодь, а щоби ця правда про нашу історію пішла з цього приміщення, з цього комплексу по цілій Україні. І щоб східний українець, українці, які живуть на півночі, в центрі і на півдні нашої держави знали цю правдиву сторінку нашої історії, правду про Степана Бандеру, правду про УПА, і щоб український народ був єдиний».