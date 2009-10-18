На президентську резиденцію в Карпатах можна пройти за гроші

Президентську резиденцію «Державний оздоровчо-відпочинковий комплекс «Синьогора» у селі Гута Богородчанського району Івано-Франківської області відтепер за 50 грн. може відвідати кожен бажаючий.

Як повідомили УНІАН у дирекції державної резиденції, нині кожен бажаючий може прогулятися територією президентської резиденції - від відомого мисливського будиночка і до холу апартаментів, так званого «об’єкта номер один» - у супроводі екскурсовода.

Вартість такої мандрівки з коментарем екскурсовода - 50 грн. для дорослих та 20 грн. для дітей і всіх пільгових категорій громадян.

Довідка УНІАН. За проектом Івано-Франківської філії НДІ «Діпромісто» президентську резиденцію «Державний оздоровчо-відпочинковий комплекс «Синьогора» для тодішнього глави держави Леоніда КУЧМИ почали зводити у жовтні 2000 року. Підрядні роботи, які тривали сім місяців, виконувала «Укрзалізниця».

До складу резиденції “Синьогора”, заснованої у грудні того ж року, увійшли пансіонат «Синьогора» ВАТ «Івано-Франківськгаз», Межеріцьке і Сивульське лісництва ДП «Солотвинське лісове господарство».

Згідно з розпорядженням керівника Державного управління справами, у серпні 2005 року ДОВК «Синьогора» було реорганізовано у державну організацію «Резиденція «Синьогора» з усіма правами й обов’язками правонаступника.

Серед основних видів діяльності цієї бюджетної і неприбуткової установи - забезпечення належних умов прийому і перебування на її території Президента України, вищих посадових осіб України й іноземних держав; туристична діяльність та організація відпочинку, послуги готельного і оздоровчого сервісу для громадян; комплексне ведення лісового та мисливського господарств, переробка лісопродукції та її реалізація тощо.

Резиденція з трьох боків оточена карпатськими хребтами. Воду, яку використовують для споживання, називають аналогом трускавецької «Нафтусі».