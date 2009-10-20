Невдоволення ерекцією заважає європейцям робити кар'єру

Більшість європейців у середньому і старшому віці незадоволені своєю ерекцією і вважають, що невпевненість в сексі заважає їм будувати сім`ю і робити кар`єру, передає агентство Франс Пресс з посиланням на результати дослідження, проведеного на замовлення однієї з найбільших фармацевтичних компаній.

Дослідження показало, що 60% європейців хочуть "міцнішої" і тривалішої ерекції, а 30% чоловіків мають з нею проблеми.

При цьому 65% опитаних стверджують, що незадоволення ерекцією під час кохання знижує їх упевненість у собі або зовсім позбавляє її, а 90% вважає, що ці проблеми є завадою для сімейного, громадського і професійного життя.

Дослідження проводилося через інтернет за репрезентативною вибіркою в Бельгії, Данії, Франції, Фінляндії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Іспанії, Швеції, Румунії, Туреччині й Великій Британії. В опитуванні взяли участь 4,2 тисячі чоловіків і 4,3 тисячі жінок у віці від 25 до 64 років.

РІА "Новости"