Аграрна палата пропонує включити порти до європейської системи

Аграрна палата України (АПУ) запропонувала включити українські порти до єдиної європейської системи транспортування зерна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АПУ.

Згідно з повідомленням, з такою ініціативою виступив президент АПУ Дмитро БЕРЕЗОВСЬКИЙ на 36-й зустрічі представників сільськогосподарських палат країн Вишеградської четвірки (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) і України як спостерігача в словацькому місті Попрад 7-8 жовтня 2009 року. Учасники форуму підтримали цю ідею, що знайшло відображення в підсумковому комюніке.

За інформацією АПУ, Європейський Союз з 2010 року має намір проводити єдину політику в питанні перевалки зернових вантажів через європейські порти для здешевлення транспортних витрат. Це завдання вимагає вирішення комплексу проблем, зокрема, й у сфері визначення тарифів на доставку, зберігання, завантаження і вивантаження зерна в портах для створення рівних умов всім сільгоспвиробникам Євросоюзу. Особливо актуальна ця тема для Угорщини, Словаччини і Чехії, які не мають виходу до моря.

"Україна запропонувала включити до єдиної транспортної системи ЄС на першому етапі Ренійський та Ізмаїльський порти", – повідомив Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ. За його словами, "можливий оборот зерна з країн ЄС через ці два транспортні пункти оцінюється в межах 1 млн. тонн у маркетинговому році".

"Це дозволить Євросоюзу зменшити вартість транспортування і перевалки зерна на експорт", – сказав президент АПУ.

За його словами, ця пропозиція прийнята і буде напрямлена для розгляду в ЄС. «Важливо, щоб таке ж звернення надійшло і від уряду України. Якщо Кабінет міністрів, АПУ і Аграрні палати країн Вишеградської четвірки діятимуть в унісон, то вірогідність включення українських портів до єдиної транспортної системи ЄС достатньо висока", – наголосив Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.