Аграрна палата пропонує включити порти до європейської системи
Сусіди України не мають виходу до моря
Аграрна палата України (АПУ) запропонувала включити українські порти до єдиної європейської системи транспортування зерна.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі АПУ.
Згідно з повідомленням, з такою ініціативою виступив президент АПУ Дмитро БЕРЕЗОВСЬКИЙ на 36-й зустрічі представників сільськогосподарських палат країн Вишеградської четвірки (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) і України як спостерігача в словацькому місті Попрад 7-8 жовтня 2009 року. Учасники форуму підтримали цю ідею, що знайшло відображення в підсумковому комюніке.
За інформацією АПУ, Європейський Союз з 2010 року має намір проводити єдину політику в питанні перевалки зернових вантажів через європейські порти для здешевлення транспортних витрат. Це завдання вимагає вирішення комплексу проблем, зокрема, й у сфері визначення тарифів на доставку, зберігання, завантаження і вивантаження зерна в портах для створення рівних умов всім сільгоспвиробникам Євросоюзу. Особливо актуальна ця тема для Угорщини, Словаччини і Чехії, які не мають виходу до моря.
"Україна запропонувала включити до єдиної транспортної системи ЄС на першому етапі Ренійський та Ізмаїльський порти", – повідомив Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ. За його словами, "можливий оборот зерна з країн ЄС через ці два транспортні пункти оцінюється в межах 1 млн. тонн у маркетинговому році".
"Це дозволить Євросоюзу зменшити вартість транспортування і перевалки зерна на експорт", – сказав президент АПУ.
За його словами, ця пропозиція прийнята і буде напрямлена для розгляду в ЄС. «Важливо, щоб таке ж звернення надійшло і від уряду України. Якщо Кабінет міністрів, АПУ і Аграрні палати країн Вишеградської четвірки діятимуть в унісон, то вірогідність включення українських портів до єдиної транспортної системи ЄС достатньо висока", – наголосив Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.