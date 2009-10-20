Ющенко проведе нараду про іноземні інвестиції
06:44, 20 жовтня 2009Суспільство
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Перед початком фото- і відеозйомка
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 20 жовтня проведе засідання Консультативної ради з питань іноземних інвестицій.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави, початок засідання об 11:00 (вул. Банкова, 11).
Фотографи та оператори запрошуються на протокольну зйомку на початку засідання.
Інші представники ЗМІ запрошуються до прес-центру Секретаріату Президента, де транслюватиметься вступне слово В.ЮЩЕНКА..
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