Ющенко проведе нараду про іноземні інвестиції

Перед початком фото- і відеозйомка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 20 жовтня проведе засідання Консультативної ради з питань іноземних інвестицій. Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави, початок засідання об 11:00 (вул. Банкова, 11). Фотографи та оператори запрошуються на протокольну зйомку на початку засідання. Інші представники ЗМІ запрошуються до прес-центру Секретаріату Президента, де транслюватиметься вступне слово В.ЮЩЕНКА.. Акредитація ЗМІ за телефоном 255-63-18.

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