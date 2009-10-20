Європейці попросять Китай знецінити євро

Міністри економіки і фінансів країн єврозони на нараді в Люксембурзі в понеділок, 19 жовтня, вирішили знецінити власну валюту за допомогою Китаю, повідомляє AFP. Голови фінансових відомств принаймні трьох країн єврозони до кінця 2009 року вирушать до КНР для відповідних переговорів.

Конкретні пропозиції, з якими виступлять європейські міністри, не називаються. Відомо лише, що у європейців є сформована "спільна позиція", відповідно до якої вони мають намір погоджувати з Китаєм політику на валютному ринку.

Також, як повідомляє Reuters, після зустрічі в Люксембурзі міністр економіки Франції Крістіна Лагард (Christine Lagarde) заявила, що більше за все в Євросоюзі хочуть зміцнення долара щодо інших валют.

За останній час курс євро досяг майже півтора долара США і зберігає тенденцію до підвищення. Це, на думку європейських економістів, негативно впливає на конкурентоспроможність вироблених у Європі товарів і знижує обсяги експорту з ЄС.

Курс євро зріс, з одного боку, з огляду на закінчення рецесії в деяких країнах єврозони. З іншого - через курс долара, який влада Сполучених Штатів підтримує на низькому рівні, щоб зменшити свій зовнішній борг.

Китай з грудня 2008 року штучно підтримує низький курс юаня, щоб підтримати власних імпортерів, і це неодноразово викликало незадоволення Сполучених Штатів і країн єврозони.

Лента.ру