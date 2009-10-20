Сьогодні - Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози

Сьогодні відзначається Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Лікарі називають молочні залози жінки "органом-мішенню", бо будь-які гормональні порушення в жіночому організмі позначаються насамперед на здоров`ї цього органу. Особливо шкідливі для грудей стреси, жирна та калорійна їжа, травми.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН керівник відділення пухлин молочної залози та реконструктивної хірургії Національного інституту раку професор Іван СМОЛАНКА, рак молочної залози в Україні займає перше місце серед онкозахворюваності жінок. “І не лише в Україні, а й у всьому світі. Щорічний приріст показників цієї онкопатології у світі - близько трьох відсотків, також щороку зростає кількість вперше виявленого раку молочної залози,” – сказав І.СМОЛАНКА.

Щороку в Україні виявляють близько 16 тисяч випадків захворювання і близько 8 тисяч жінок помирають від цієї хвороби.

Професор називає рак молочної залози хворобою розвинених країн. “Можливо, ми можемо нарікати, що в Україні погана екологія чи недостатньо діагностичного обладнання, але кількість онкохворих жінок зростає і у Центральній Європі та Америці. Щороку в Європі виявлять 180 тисяч нових випадків захворювання на рак молочної залози, у США - 130 тисяч. Щорічно у світі реєструють мільйон нових випадків раку молочної залози, 600 тисяч жінок щороку гинуть”, – повідомив І.СМОЛАНКА. Однак, зазначив він, на відміну від розвинених країн, наші жінки частіше звертаються до лікаря, коли хвороба занедбана (таких звернень близько 30%).

Той факт, що це захворювання спостерігається переважно у розвинених країнах, на думку лікаря, пов`язаний з тим, що в економічно розвинених країнах низька народжуваність, дітей вигодовують груддю дуже короткий період часу, набагато частіше використовують штучні суміші. “У цих країнах значно більша кількість жінок приймає гормональні контрацептиви, причому часто безконтрольно. Впливають також зміна способу життя, різноманітні ендокринологічні порушення. В азійських країнах, де висока народжуваність, кількість випадків захворювань на рак молочної залози значно менша”, – зауважив І.СМОЛАНКА. Він також наголосив, що на пострадянському просторі найчастіше на рак молочної залози хворіють у Прибалтиці.

Проведений кілька років тому в Україні моніторинг щодо поширеності раку молочної залози засвідчив, що найбільший відсоток жінок, хворих на рак молочної залози, у східних регіонах країни. За словами лікарів-онкологів, це пов’язано з екологічним неблагополуччям, залученням жінок до дуже складних та шкідливих технологічних процесів у виробництві. Також моніторинг виявив, що у сільській місцевості відсоток захворюваності населення вищий. Це пов’язано із віковою структурою населення, та з тим, що сільського населення в Україні мало, - близько 30%.

Про міфи і правду, що пов’язані з раком молочної залози, читайте на сайті УНІАН-Здоров’я health.unian.net/rus/archive/20091020.

Довідка УНІАН. Відзначення Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози встановлено в нашій державі указом Президента від 17 січня 2005 р. № 42/2005 з метою активізації діяльності із запобігання виникненню і поширенню захворювання на рак молочної залози, привернення уваги суспільства до цієї проблеми. Проводиться щорічно 20 жовтня.