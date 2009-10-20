Міжбанківський долар пішов угору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,2320/8,2685 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2821/37, котирування по євро-гривні пішли вгору – 12,3985/12,3755. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,4977/79 (понеділок - 1,4926/28).

У понеділок, 19 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.