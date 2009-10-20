Міжбанківський долар трохи пригальмував

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2320/8,2685, на 12:00 ціни знизилися до 8,2225/8,2440 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями - 0,2821/37, на 12:00 ціни знизилися до 0,2812/24. На російському валютному ринку курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 29,1860 (-0,1340).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4977/79, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 12,3285/12,3755, на 12:00 ціни пішли вниз - 12,2940/12,3265.