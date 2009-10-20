Гривня на міжбанку встояла

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2320/8,2685, на 12:00 ціни знизилися – 8,2225/8,2440. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися - 8,2290/8,2535 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2821/0,2837, на 12:00 ціни знизилися - 0,2812/0,2824. На момент закриття ціни встановилися на рівні 0,2818/0,2828.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,1725 (-0,1475).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4955/1,4990.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 12,3285/12,3755, на 12:00 ціни пішли вниз - 12,2940/12,3265. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH виросли – 12,3185/12,3595.