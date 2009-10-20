Мера Димитрова, який збив жінку, звільнили під заставу

Мер міста Димитров Донецької області Юрій АНІСІМОВ, який збив на автомобілі жінку, відпущений судом під заставу в 20 тис. грн.

Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердив заступник прокурора міста Димитров Андрій СЕРДЮК.

За словами А.СЕРДЮКА, мера відпущено під заставу у зв`язку з рішенням Червоноармійського міського суду, яке було винесено в п`ятницю, 16 жовтня.

Як повідомлялося, міський голова м. Димитров Ю.АНІСІМОВ 8 жовтня на автомобілі "КІА Черато" скоїв наїзд на робітницю шахти "Центральна" Ірину ТИМОШЕНКО, внаслідок чого вона отримала травми різного ступеня тяжкості й була госпіталізована.

За фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди за участю Ю.АНІСІМОВА було порушено кримінальну справу за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які управляють транспортними засобами". Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Досудове слідство проводить прокуратура Димитрова.