Данія дала дозвіл на будівництво «Північного потоку»

Сьогодні Данське енергетичне агентство (Danish Energy Authority) видало компанії Nord Stream AG дозвіл на будівництво газопроводу довжиною 1223 км на данській ділянці маршруту.

Про це УНІАН повідомили в компанії Nord Stream AG.

«Отримання данського дозволу - важлива віха в реалізації проекту «Nord Stream». Це стало результатом широких екологічних досліджень і планування маршруту газопроводу, а також активної співпраці з державними органами, багаторічних консультацій із різними зацікавленими сторонами й експертами», - заявив керуючий директор компанії Nord Stream AG Матіас ВАРНІГ.

«Ми задоволені отриманням даного дозволу. Проект реалізується суворо відповідно до графіку. Ми дотримуємося всіх необхідних вимог кожної з країн і активно співробітничаємо з усіма компетентними державними органами. Це створює необхідні передумови для подальшого успішного розвитку процесу отримання дозволів», - додав М.ВАРНІГ.

За його словами, Nord Stream є найбільш опрацьованим з усіх проектів будівництва газопроводів, необхідних для забезпечення енергетичної безпеки Європи й досягнення мети програми по боротьбі зі зміною клімату.

Повідомляється, що державні органи Данії володіють значним досвідом оцінки великих морських інфраструктурних проектів, і процес визначення оптимального маршруту газопроводу проходив конструктивно. Декілька варіантів маршруту було розглянуто й оцінено з урахуванням особливостей морського судноплавства, рибальства, місць поховання хімічних боєприпасів, наявності на дні об`єктів культурної спадщини, а також інших екологічних чинників. У співпраці з данською владою було ухвалено остаточне рішення на користь маршруту на південь і на схід від острова Борнхольм. Це рішення враховує інтереси різних груп, зводячи до мінімуму дію на навколишнє середовище.

Проект Nord Stream зараз знаходиться на завершальній стадії узгодження державними органами ще чотирьох країн, через води яких він пройде: Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині.

Проект розробляється з метою транспортування природного газу через Балтійське море з Росії до Німеччини, а згодом через Європейську енергосистему. Маршрут газопроводу пройде через територіальні води (87,7 км) і виняткову економічну зону (49,9 км) Данії.

Довідка УНІАН. Газопровід Nord Stream («Північний потік») повинен з`єднати Росію та Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборга до Грайфсвальда (Німеччина). Проект реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF.

Для будівництва газопроводу необхідна згода п`яти країн, через води яких він пройде, - Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччині.

Як очікується, першу нитку Nord Stream потужністю 27 мільйонів тонн газу на рік буде побудовано до 2011 року, другу аналогічної потужності - до 2012 року.