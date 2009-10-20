США нададуть українському МВС допомогу на 4,4 млн. доларів

США нададуть українським правоохоронцям технічну допомогу на 4,4 млн. дол.

Як повідомили УНІАН в Посольстві США в Україні, це передбачено у Протоколі №6 до Меморандуму про взаєморозуміння між урядами України і США про допомогу з правоохоронних питань, який було підписано сьогодні між Посольством США та МВС України.

Проекти, про які йдеться в документі, допоможуть Україні у її зусиллях привести свою систему кримінального судочинства і правоохоронних органів у відповідність до європейських норм і стандартів. Протокол також включає проекти із посилення можливостей розслідувати і переслідувати прояви корупції та захищати права інтелектуальної власності.

Як зазначили в Посольстві, нинішній документ є “частиною багаторічної програми, що коштує мільйони доларів і призначений допомогти уряду України зміцнити правоохоронний сектор як ключову структуру демократичного устрою, відповідно до зобов’язань України перед Радою Європи, а також сприяти правоохоронній співпраці між двома нашими країнами”.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який від українського уряду підписав зазначений Протокол, наголосив, що виконання перших п’яти Протоколів уже було відзначено як один із найбільших успіхів міжурядової співпраці. Перш за все це були тренінгові програми, підтримка у становленні підрозділів боротьби з кіберзлочинністю, протидії торгівлі людьми, наркозлочинам тощо. Ці напрямки були найбільш пріоритетними для роботи поліції в будь-яких країнах, в тому числі й в Україні.

”Сьогодні ми приступаємо до ще одного дуже важливого напрямку роботи, який започаткує новий етап діяльності експертно-криміналістичної служби міністерства, керівником якої є Іван КРАСЮК. У нас непогано оснащений експертний центр, проте задумана процедура акредитації за міжнародними стандартами є серйозним кроком уперед”, - сказав міністр.