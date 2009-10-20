Україна і Білорусь домовилися про постачання електроенергії

Україна і Білорусь домовилися про продовження експортних постачань української електроенергії в 2010 році в обсязі близько 2 млрд. квт/год.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Міністерства палива і енергетики України Фент ДІ з посиланням на домовленості, досягнуті сьогодні в рамках засідання двосторонньої міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

За словами Ф.ДІ, зокрема, в підсумковому протоколі засідання комісії зафіксовано доручення господарюючим суб`єктам ДПЗД "Укрінтеренерго" і ДержКонцерну «Біленерго» укласти відповідний контракт на постачання електроенергії.

«У протоколі зафіксовано, що обсяг постачань української електроенергії в 2010 році орієнтовно повинен скласти близько 2 млрд. квт/год», – сказав Ф.ДІ.

Він додав, що в документі також зафіксовано, що формування ціни експортних постачань здійснюватиметься на взаємовигідних засадах.

Довідка УНІАН. З 1 липня 2007 року Україна припинила експорт електроенергії до Білорусі. Водночас українська і білоруська сторони продовжували переговори про можливе відновлення постачань електроенергії з України до Білорусі.

Наприкінці травня 2009 року "Укрінтеренерго" і "Беленерго" домовилися про постачання 100 млн. квт/год. електроенергії щомісяця, починаючи з 1 червня ц.р. Потужність експортних постачань до Білорусі планується на рівні 200 МВт на місяць.

12 червня прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ повідомив, що з цього дня контракт про постачання української електроенергії до Білорусі, підписаний 14 травня 2009 року між державним концерном «Біленерго» і компанією «Укрінтеренерго», набуває чинності.

23 червня 2009 року Україна відновила комерційні постачання електроенергії до Білорусі.