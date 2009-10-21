Британці готові інвестувати в страховий і банківський ринки України

Британські бізнесмени готові інвестувати в страховий і банківський ринки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, про це заявила керівник комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, яка перебуває в Лондоні у складі делегації, яка супроводжує голову ВР Володимира ЛИТВИНА.

«Сфери, в які британські бізнесмени готові вкладати гроші в Україні, - це, в першу чергу, банківські послуги й страхування, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Проте, у зв`язку з нестабільною політичною ситуацією, вони поки не поспішають у нашу країну».

Голова комітету вважає, що активізацію інвесторів слід очікувати після виборів Президента України.