В Україну прибуває новообраний Генсек Ради Європи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні проведе спільну зустріч з новообраним Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛАНДОМ і головуючим у Комітеті міністрів Ради Європи, міністром закордонних справ Словенії Самуелем ЖБОГАРОМ.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, представники Ради Європи перебуватимуть в Україні з нагоди проведення у Києві п’ятої сесії Форуму Ради Європи «За майбутнє демократії».

У ході зустрічі планується обговорити актуальні аспекти участі України у Раді Європи, зокрема, хід впровадження в Україні конституційної реформи, реформ виборчого законодавства, судової системи тощо.

Передбачається також обговорення питань виконання Плану дій Ради Європи для України на 2008–2011 роки, а також ролі Ради Європи у міжнародному визнанні Голодомору 1932–1933 років в Україні.