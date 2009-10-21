У Тимошенко порахували: модернізація ГТС обійдеться у $2,5 мільярда

Кабінет міністрів України схвалив концепцію розвитку і модернізації газотранспортної системи (ГТС) України на період 2009-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН.

За словами Ю.ПРОДАНА, у концепції викладено напрями інвестиційної діяльності. Насамперед, робиться акцент на модернізацію лінійної системи ГТС, модернізацію компресорних і розподільних станцій.

Для виконання планів, викладених в концепції, будуть необхідно 2,57 млрд. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, у вересні віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявив, що Кабмін у жовтні-листопаді розраховує одержати кредитні кошти у розмірі 1,5-2 млрд. дол. для модернізації газотранспортної системи (ГТС). «Україна, Європейський банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Європейський інвестиційний банк, Світовий Банк і Єврокомісія досягли домовленості про кроки, які дадуть можливість наприкінці осені, ми говоримо про жовтень-листопад, отримати доступ до інвестицій у межах 1,5-2 млрд. доларів на модернізацію української ГТС», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Довідка УНІАН. 23 березня п.р. у Брюсселі пройшла Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, за підсумками якої український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк підписали Спільну декларацію про модернізацію ГТС України.

Кабінет міністрів України доручив Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» до кінця 2009 року затвердити техніко-економічне обгрунтування і уточнені кошториси для реалізації інвестиційних проектів з модернізації ГТС України.