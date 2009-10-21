У ВМС України проходять Дні НАТО

В Академії Військово-морських сил ім. П.С. Нахімова у Севастополі сьогодні розпочався захід під назвою «Дні НАТО» за участю делегації представників Північноатлантичного альянсу на чолі з помічником начальника штабу Стратегічного командування НАТО з трансформації генерал-майором Кель-Ове СКАРЕ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, від української сторони у заході беруть участь курсанти, слухачі, професорсько-викладацький склад військово-морського навчального закладу та офіцери командування ВМС Збройних Сил України під керівництвом начальника Академії ВМС ім. П.С. Нахімова контр-адмірала Сергія ТАРАНЕНКА.

Метою Днів НАТО є підвищення рівня інформованості військовослужбовців українського флоту щодо діяльності та завдань Альянсу.

Під час лекцій і презентацій, що відбуваються у рамках заходу, заплановано розглянути питання стану та перспектив євроатлантичної інтеграції України, засад зовнішньої політики держави у контексті розвитку її відносин з Північноатлантичним альянсом, співробітництва України з НАТО у різноманітних сферах, зокрема у програмі «Партнерство заради миру».

Дні НАТО у ВМС Збройних Сил України завершаться 22 жовтня.