Справу мера Боярки передано до прокуратури
20:40, 21 жовтня 2009Суспільство
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Мер вимагав і отримав 26 тисяч доларів
Співробітники УБОЗ передали у прокуратуру Київської області для подальшого розслідування матеріали кримінальної справи, порушеної за фактом отримання 26 тисяч доларів хабара мером міста Боярка Київської області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Як повідомляв УНІАН, працівники Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з прокуратурою Київської області затримали під час отримання хабара мера Боярки Київської області.
Посадовець вимагав і отримав 26 тисяч доларів США за вирішення питання щодо надання земельних ділянок. Передача хабара здійснювалася через посередників.
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