Справу мера Боярки передано до прокуратури

Співробітники УБОЗ передали у прокуратуру Київської області для подальшого розслідування матеріали кримінальної справи, порушеної за фактом отримання 26 тисяч доларів хабара мером міста Боярка Київської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, працівники Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з прокуратурою Київської області затримали під час отримання хабара мера Боярки Київської області.

Посадовець вимагав і отримав 26 тисяч доларів США за вирішення питання щодо надання земельних ділянок. Передача хабара здійснювалася через посередників.