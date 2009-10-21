Міліція Криму передала США матеріали на кримінального лідера

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України у Криму передало до США матеріали про незаконне отримання громадянства цієї країни Сергієм КОЛЕТТІ, відомого у кримінальних колах під прізвиськом «Крюк».

«У 2001 році при отриманні громадянства США він умисне приховав факт порушення щодо нього кримінальної справи, оголошення в розшук і винесення прокуратурою Криму санкції на його арешт», - йдеться у повідомленні прес-служби міліцію, текст якого переданий УНІАН.

За законодавством США, приховування таких даних спричиняє за собою кримінальну відповідальність і анулювання громадянства, заявили правоохоронці.

Нагадаємо, на початку вересня міліція Криму ухвалила рішення про видворення з України громадянина США С.КОЛЕТТІ, який, за даними силовиків, більш відомий в автономії «як один з лідерів кримінального угруповання «Сейлем» Сергій КРЮКОВ»

Міліція винесла постанову про видворення С.КОЛЕТТІ з України і заборону в`їзду на територію держави терміном на п`ять років.

У 1990-х роках ряд ОЗГ, серед яких найбільшими були «Сейлем» і «Башмаки», вели переділ сфер впливу на Кримському півострові.