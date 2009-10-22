Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,22 грн./дол., продають – по 8,28 грн./дол. Курс майже не змінився порівняно з 21 жовтня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,16-8,24 грн./дол., з продажу – в межах 8,26-8,30 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,5% порівняно з 21 жовтня, і сьогодні становить 12,31 грн./євро, продажу – на 0,2% - до 12,46 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,20-12,41 грн./євро, з продажу – в межах 12,39-12,55 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 21 жовтня, підвищився на 1,2%, і становить у середньому 0,2747 грн./рубль, продажу – на 0,2% - до 0,2842 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,26-0,282 грн./рубль, з продажу – в межах 0,278-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,22 грн./дол., продажу – 8,28 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,16-8,24 грн./дол., з продажу – в межах 8,26-8,30 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,4% порівняно з 21 жовтня, і сьогодні становить 12,31 грн./євро, продажу – на 0,3% - до 12,48 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,15-12,36 грн./євро, з продажу – в межах 12,44-12,55 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 21 жовтня, підвищився на 1%, і становить сьогодні в середньому 0,2703 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2853 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,281 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,18/8,28 грн., євро – 12,20/12,42 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,35 грн., євро – 11,95/12,70 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,17/8,27 грн., євро – 12,20/12,45 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 22 жовтня, становить: гривні до долара США – 7,993, до євро – 11,926355, до російського рубля – 0,27407.