Ющенко взяв участь в антитерористичних навчаннях

В аеропорту «Бориспіль» відбулись антитерористичні навчання в рамках підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В заході взяв участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, штаб антитерористичного центру при СБ України провів тактично-спеціальні навчання з метою перевірки функціонування Єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків.

В.ЮЩЕНКО подякував всім за проведенні навчання. Він підкреслив, що особливою важливістю цих навчань є те, що вони проводились разом з польськими колегами. Він наголосив на надзвичайній важливості налагодження комунікаційних зв’язків з польською стороною в рамках підготовки до Євро-2012.

«На наших плечах безпека не лише українців і поляків, а й мільйонів громадян з інших держав, які приїдуть на Євро-2012», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що потрібно «передати віру в те, що зможемо забезпечити їх безпеку». В.ЮЩЕНКО висловив задоволення тим, що сьогодні налагоджується співпраці двох центрів – польського та українського – та ведеться підготовка до чемпіонату.

Відповідно до задуму навчань 21 жовтня цього року органами міліції було припинено масові безладдя, вчинені вболівальниками після футбольного матчу. Близько 30 правопорушників з різних країн світу було затримано. Відповідно до легенди, 22 жовтня в аеропорту «Бориспіль» група невідомих осіб із числа пасажирів захопила літак Боїнг-737, який мав здійснювати політ Київ-Варшава. Зазначені особи висунули вимоги звільнити та доставити на борт літака затриманих напередодні вболівальників-іноземців і надати можливість безперешкодно вилетіти до Республіки Польща. У разі невиконання їх вимог, особи, які захопили літак, погрожували здійснити вибухи у місцях масового перебування людей в Києві.

Враховуючи наявність реальної загрози життю і безпеці громадян, координаційна група антитерористичного центру вирішує проводити антитерористичну операцію. Прийняте рішення було погоджено з польським антитерористичним центром та була отримана згода Президента України на проведення вище зазначеної операції.

У присутності Президента України, голови СБУ, керівництва МВС, інших міністерств та відомств була проведена операція зі звільнення заручників та затримання терористів, які захопили літак.