На міжбанку сповзають долар і євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,2215/8,2510, на 12:00 ціни знизилися – 8,2140/8,2370 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2826/0,2836, на 12:00 ціни впали - 0,2818/0,2830.

На російському валютному ринку курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 29,0950 (-0,0725).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4976/1,4978, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 12,3195/12,3660, на 12:00 ціни пішли вниз - 12,2820/12,3170.