У Черкасах «замінували» Будинок правосуддя

Cьогодні близько 9-ї години невідомий зателефонував до Черкаського будинку правосуддя і повідомив, що приміщення заміноване.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, зазначивши, що після цього повідомлення чотири судові інстанції, які знаходяться в будівлі - Черкаський обласний суд, Черкаський, Придніпровський і Соснівський районні суди, - припинили свою роботу.

За даними ВЗГ, міліція негайно евакуювала з будівлі всіх присутніх. Правоохоронці більше двох годин шукали в 4-поверховому будинку "закладену" телефонним терористом „вибухівку”, але нічого не знайшли.

Правоохоронці упевнені, що зловмисника знайдуть.

За фактом порушено кримінальну справу за ст. 259 Кримінального кодексу - "завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності".