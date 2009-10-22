Тимошенко знайшла в Стабфонді 63 мільйони для посольств

Уряд виділив Міністерству закордонних справ за рахунок нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду 63 млн. грн. за бюджетною програмою «Функціонування закордонних дипломатичних установ».

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні уряду 21 жовтня.

Виділення цих коштів дасть змогу стабілізувати фінансовий стан закордонних дипломатичних установ України, відновити їх ефективну діяльність в країнах перебування, сприятиме забезпеченню позитивного іміджу України.