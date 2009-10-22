У Коростені ліквідовують прорив дамби

У місті Коростень Житомирської області ліквідовують прорив дамби.

Про це УНІАН повідомили у Коростенській міськраді. Інформацію підтвердили в управлінні МНС України у Житомирській області, однак не повідомили подробиць.

За їх даними, на прориві шлюза наразі ведуться аварійні ремонтні роботи, на які вже виділено кошти з резервного фонду бюджету Коростеня. Загрози підтоплення міста немає.

Прорив дамби стався учора через руйнацію шлюзу в районі Коростенського РЕМу. Також через різке падіння рівня води в річці Уж було тимчасово припинено подачу технічної води .

Натомість, як зазначив у коментарі УНІАН перший заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Володимир ЗАГРИВИЙ, “ця аварія не мала великого значення та не становила загрози населенню, наразі там вже все гаразд, ремонт завершується і проблему знято".