Уранові розробки не впливають на рівень онкозахворюваності

Розробка уранових родовищ на території Кіровоградської області не впливає на рівень онкологічних захворювань у регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок сьогодні під час прес-конференції зробив головний онколог області, депутат обласної ради Володимир ЯРИНИЧ.

«Статистика свідчить, що 40 років тому, до початку видобування уранової руди на території області, рівень захворюваності на рак серед населення Кіровоградщини вже був на 20% вищий за середній в Україні. Починаючи з 1971 року до сьогодні кількість онкохворих в області зростала однаковими темпами з загальнодержавним показником – удвічі», - наголосив В.ЯРИНИЧ.

На думку лікаря, причини високої захворюваності на рак в Кіровоградській області варто шукати серед інших факторів, зокрема, у випарах радону, що виходять на поверхню через розломи у шельфі.

За словами В.ЯРИНИЧА, рівень захворюваності безпосередньо пов’язаний зі старінням населення.

«15 років тому максимальна кількість онкологічних хворих в області була зареєстрована не в Кіровограді, а в Світловодську, де проживало найбільше людей похилого віку. Сьогодні в області у 87% випадках рак діагностують у населення, старшого за 50 років», - підкреслив головний онколог області.

У 2008 році показник онкозахворювань на Кіровоградщині становив 406,4 на 100 тис. населення, в Україні - 347,5.