Газпром: Європі потрібні додаткові маршрути

Попит на російський газ у Європі вийшов на докризовий рівень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації ВАТ «Газпром», про це голова російського холдингу Олексій МІЛЛЕР сказав під час зустрічі з генеральним керівником концерну ENI (Італія) Паоло СКАРОНІ.

«Ми бачимо, що протягом останніх двох місяців у Європі спостерігається зростання попиту на російський газ. На сьогоднішній день рівень добового споживання вже вище докризового», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він зазначив, що надалі, враховуючи поступове виснаження запасів газу на континенті, надійне забезпечення європейського попиту буде неможливе без додаткових маршрутів транспортування російського газу, включаючи «Південний потік».

О.МІЛЛЕР і П.СКАРОНІ позитивно оцінили хід роботи з реалізації передінвестиційної стадії «Південного потоку». Було розглянуто план подальших дій, пов`язаних із будівництвом морської частини газопроводу. Учасники зустрічі висловили єдину думку, що «Південний потік» сприятиме диверсифікації маршрутів постачання російського газу до Європи й має стратегічне значення з огляду забезпечення енергобезпеки всього континенту, зазначають у компанії.

За оцінкою «Газпрому», експортна виручка холдингу в 2009 році може скоротитися на 35% порівняно з минулим роком - до 42,4-42,5 млрд. дол. Як повідомляв заступник голови російського газового холдингу Олександр МЕДВЕДЄВ, поточного року експорт газу без урахування поставок до країн СНД знизиться на 22% - до 142,5 млрд. кубометрів. У 2008 році експортна виручка «Газпрому» становила 65 млрд. дол., що на 60% більше, ніж у 2007 році. Видобуток газу «Газпромом» поточного року становитиме від 450 до 510 млрд. Кубометрів, залежно від споживання. У 2008 році «Газпром» збільшив видобуток газу на 0,2% - до 549,7 млрд. куб.